La démocratie participative trouve sa dynamique à La Flèche

Redonner l'envie aux citoyens de s'investir dans la vie publique et politique, voilà l'un des enjeux qui pourrait animer cette année 2021. Pour se fare, certains expérimentent à l'échelle locale, notamment en Sarthe, dans le but de retrouver du dialogue et de l'implication dans la société civile.

Pour nous en parler, Jérémie Colomes, chargé de mission "démocratie participative" pour la mairie de La Flèche, est notre invité.



Egalement au programe de Comme Un Midi,



Colette Capiaux nous explique comment devenir conciliateurs de justice.

Et Audrey Rousselle nous partagera un nouveau coup de coeur littéraire, à la fois historique et d'actualité : "L'histoire d'un objet : le chien", de Victoria Vanneau.*



Ouvrage à retrouver dans la collection "Leçons de choses", chez Autrement. Sorti en version de poche le 04 mars 2020, édité en 2014 au format original. 214 pages.