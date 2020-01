La famille s’agrandit, par Catherine Dumonteil-Kremer

L’auteure propose des réflexions pleines de sagesse et un soutien aux parents pour faire face aux relations dans la fratrie : de la préparation à la naissance jusqu’à l’évolution des choix éducatifs, en passant par le soutien de l’aîné, la compréhension du second, et la protection des plus jeunes… Astuces, jeux et réflexions sur le quotidien des parents sont proposés pour l’épanouissement de toute la famille !