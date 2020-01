" La ferme riquiqui " de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Une vieille dame vit seule dans une petite ferme avec pour seuls compagnons une table, des chaises et un vieux paillasson. Mais, ce matin, sa maison ne lui convient plus: elle s'y sent vraiment trop à l'étroit. C'est riquiqui, exigu, bas de plafond ! Un vieux monsieur passant par là lui conseille de faire entrer chez elle tous ses animaux, un par un. Une poule, une chèvre, un cochon, une vache... Est-ce vraiment la bonne solution ?

Un album loufoque et hilarant pour apprendre à se satisfaire de ce que l'on a, par les géniaux créateurs de Gruffalo. Un livre jeunesse paru aux éditions Gallimard Jeunesse, à retrouver à la librairie Récréalivres.