La forêt de mon père

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisie?re de fore?t. Elle admire son pe?re Jimmy, impre?visible et fantasque dont elle est pre?te a? pardonner tous les exce?s. Jusqu’au jour ou? la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile e?quilibre familial est rompu. Dans l’incompre?hension et la re?volte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son pe?re. Vero Cratzborn nous parle de son premier long métrage sorti en France le 8 et en Belgique le 15 juillet 2020. Une avant-première a eu lieu à Liège le 13 juillet. Ce fut l’occasion de la rencontrer et d’échanger sur ce film qui aborde le vécu et le point de vue des enfants dont la santé mentale d'un parent vacille.