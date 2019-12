A l’origine, la « galette des rois » ou « gâteau des rois » commémore une fête païenne. Fête romaine, celle de Saturne, dieu de l’abondance et de la prospérité. Durant ces festivités est élu un roi d’un jour. On inversait ainsi les rôles sociaux et permettant à ce roi d’un jour d’avoir autorité sur les dirigeants ; transgressant tous les interdits et permettant tous les excès.