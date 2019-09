"La joie de l’amour", c’est la traduction d’Amoris Laetitia, titre de la lettre du pape François sur l’amour dans la famille.

Comment cette exhortation peut-elle rejoindre les couples et les familles?

C’est la question que nous nous posons avec des conseillères conjugales et familiales du cabinet Raphaël, Sophie Passot et Fréderique Veyron-Lacroix.

Aujourd’hui les attentes sont souvent trop élevées par rapport à la vie conjugale. Lorsque l’on découvre la réalité plus limitée et difficile, la solution n’est pas de penser à la séparation mais d’assumer le mariage comme un chemin de maturation où chacun des conjoints est un instrument de Dieu pour faire grandir l’autre.

Il faut donc sortir de l’idéalisation du couple pour revenir au réel. Les crises dans un couple sont normales. Croire qu’il est possible de vivre un amour dans la durée sans crises est tout à fait utopique. Non seulement les crises sont inévitables, mais la bonne nouvelle et qu’elles sont normales et nécessaires. Elles peuvent conduire un amour plus grand.

Une crise surmontée conduit à améliorer, affermir et mûrir la relation de couple.

Tous fragiles est blessés, nous avons tous du mal à aimer. La présence de la douleur, du mal et de la violence brise la vie de famille et son intime communion de vie et d’amour. Il est normal d’avoir du mal à aimer parce que nous sommes tous blessés par notre propre histoire avec des fragilités qui se révèlent au fil du temps dans la vie conjugale et la vie familiale.

Le pardon est indispensable quand on a été offensé ou déçu. Le pardon est possible et souhaitable mais personne ne dit qu’il est facile. Le pardon se fonde sur une attitude positive qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui et cherche à trouver des excuses à l’autre personne. Impossible de durer en couple si on apprend pas le langage du pardon, un vrai langage de l’amour. Il est bon de s’entraîner à pardonner les petites choses afin de pouvoir, s'il y a lieu, pardonner des choses graves.

En se mariant les époux deviennent protagonistes, maîtres de leur histoire et créateurs d’un projet qu’il faut mener à bien ensemble. Lorsque le regard sur le conjoint est constamment critique, cela signifie qu’on a pas assumé le mariage comme un projet à construire ensemble avec patience, compréhension, tolérance et générosité.

Chaque crise implique un apprentissage qui permet d’accroître l’intensité de la vie partagée ou au moins de trouver un nouveau sens à l’expérience conjugale.

Chaque crise est une bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter en affinant l'ouïe du cœur.