Estelle Hebert

D'abord professeur de lettres , après plusieurs années passées à l'étranger, Estelle est finalement devenue conteuse professionnelle. Mère de 6 enfants, elle souhaite à travers les contes, offrir à ceux qui l'écoutent, des histoires qui transportent , font rêver mais aussi édifient et nourrissent l'âme ! Pour elle, puisque les contes mettent en oeuvre la vie, ils sont un souffle de vie, et un refuge de valeurs morales et spirituelles.