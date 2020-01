La méditation de pleine conscience prend de plus en plus d'essor dans nos sociétés, elle est connue pour favoriser une attitude d'écoute, d'accueil, de curiosité et de bienveillance, vis-à-vis de soi et de l'environnement. Elle favorise l'ancrage dans l'ici-et-maintenant. Mais de quoi s'agit-il plus précisément ? Quelles sont les idées reçues ? Toute le monde peut-il pratiquer ? Beaucoup de questions entourent la pratique de la méditation de pleine conscience. Estèle Joguet, psychologue et formée à la méditation de pleine conscience, nous explique tout cela.