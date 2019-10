La mort, on en parle?

Les enfants en savent autant que nous, les adultes, à propos de la mort, c’est-à-dire rien du tout », disait le psychiatre Daniel Oppenheim. La fête de la Toussaint est l’occasion de se rendre au cimetière, pour fleurir les tombes et prier pour les âmes des défunts de nos familles. Le moment parfois de répondre aux questions de nos enfants, et de nous interroger, nous aussi, sur la mort et le sens de la vie.

Nous en parlons aujourd'hui avec Anne, Delphine et Marie Antoinette et Jean Paul Malod Dufour, diacre permanent et aumonier au Nouvel Hopital Civil à Strasbourg.