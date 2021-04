La pâtisserie aujourd’hui se donne à voir, et pas seulement en vitrine.

Il y a eu une grande émulation dans la profession, avec l'ouverture de nouveaux lieux où on peut déguster des gâteaux signature, découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles techniques, de nouveaux visuels. Les pâtissiers ont multiplié les points de vente. Cette pâtisserie-là est à l'univers de la gastronomie ce que le parfum est à celui de la haute couture : glamour et accessible. Aujourd'hui, le résultat est là. Les statuts de la pâtisserie et des pâtissiers bougent.