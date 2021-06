La philosophie au service de la vie par Jean Mathy

Mettre la philosophie au service de la vie, des relations humaines et professionnelles, c'est l'objectif de Jean Mathy, consultant philosophe et fondateur de Noetic Bees. Cette entreprise propose des formations pour développer son esprit critique dans l'exercice du management.

Jean explique sa démarche pour accompagner "le sens par-delà le changement".

"Nous sommes philosophes d’entreprise et nous sommes spécialisés dans l’accompagnement et la conduite des changements dans les entreprises, les institutions et les associations. Nous sommes basés à Lyon, France, et nous intervenons sur tout le territoire national, mais également en Italie, Allemagne (ou contextes germanophones), Angleterre (ou contexte anglophone, États-Unis notamment).

Élaborer la transformation des pratiques et des processus de travail nécessite de penser et questionner la culture des organisations, c’est-à-dire l’ensemble des automatismes, des habitudes, des manières de penser et des schémas d’action établis. Il ne s’agit cependant pas seulement, pour les dirigeants et les collectifs de travail, « d’en parler » autour d’une table. Afin de préparer et/ou déployer au mieux le changement, il s’agit de mettre en œuvre une véritable ingénierie du changement qui vous garantisse une démarche adaptée et sur-mesure. C’est là que nous, Noetic Bees, intervenons : en aide à la conception et au déploiement des changements que vous souhaitez porter pour votre organisation.

Philosophes et pragmatistes, nous développons des dispositifs, des outils et techniques qui permettent de penser et questionner différemment les automatismes de pensée et d’action dans les organisations : toutes ces habitudes qui génèrent de l’inertie dans vos collectifs. Cette ingénierie philosophique du changement, c’est ce qui rend possible l’évolution de l’état d’esprit des individus et des collectifs.

Chez Noetic Bees, nous développons l’autonomie de pensée des dirigeants et de leurs collaborateurs : nous ne cherchons pas à transformer directement les cultures organisationnelles, mais nous outillons et guidons les personnes afin que celles-ci soient les acteurs de leurs propres transformations. Notre vœu le plus cher : que par-delà l’évolution des discours, le changement des pratiques, rites et comportements adviennent et perdurent dans le temps.Vous accompagnerDévelopper une ingénierie philosophique du changement reconnue !

Philosophes d’entreprises pragmatistes, les abeilles noétiques conduisent les changements en s’appuyant sur une ingénierie philosophique du changement basée sur certains principes pragmatiques clés :

Partir de ce qui se fait chez vous, pour que l’on parle du monde réel et non simplement de nos belles idées partagées.

Développer l’esprit critique des collaborateurs en insufflant à nos interventions une dose d’ingénierie philosophique qui permettent à chacun de gagner en autonomie dans sa propre transformation.

Viser l’appropriation des changements et des transformations culturelles de l’entreprise, non simplement la démonstration d’un changement à l’œuvre. C’est à nos yeux essentiels pour éviter qu’un changement ne se transforme en boomerang.

Avoir une connaissance fine des cultures et des idéologies en place, ainsi que leurs sources historiques : avant de permettre à vos collaborateurs de parler un autre langage, il faut d’abord parler le leur."