La psychopédagogie... Comment apprendre à apprendre à mon enfant dans la joie

Savez-vous que l'on peut enseigner autrement ?



Laurence Oget est psychopédagogue. Elle a longtemps été professeur des écoles et, confronté à des enfants en difficulté, a cherché à se former à d'autres façons de faire. Cela l'a mené à se former pour devenir psychopédagogue. Depuis elle enrichi sa pratique de nouvelles formations chaque année pour mieux aider les enfants.