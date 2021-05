La Résidence Cécile et Marie-Anne - L'accueil des mères et futures mères

La Maison Cécile et Marie-Anne est depuis longtemps à l'écoute des jeunes femmes en détresse, qu'elles soient enceintes, mères d'enfant en bas âge ou en danger. L'histoire de la maison est douloureuse et mouvementée. Comment a-t-elle pu dépasser toutes ses épreuves et ne jamais perdre de vue son but ? Pierre Boutin et Béatrice Bossart vous répondent, avec toute leur expérience et leur coeur, toujours plus près de l'enfant et de sa mère, que la résidence accueille aujourd'hui avec de nouveaux moyens, en collaboration avec l'Aide Sociale à l'Enfance.