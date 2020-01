La résolution du rangement

Le désordre peut être vu comme un attachement au passé, un frein pour aller de l'avant et donc, en ce début d'année, profitons pour aller de l'avant et fixons nous de bonnes résolutions quotidiennes. Pour cela Agnès Podsadny qui a crée Agy Déco est avec nous pour nous aider dans cette tache. Il est nécessaire de définir nos priorités et de se lancer dans l'aventure qui peut s'avérer plaisante. "Réorganiser son espace intérieur, c'est apaiser son esprit, redynamiser l'atmosphère de son habitat et réveiller les énergies stagnantes qui nous freinent" nous dit Agnès.