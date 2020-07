La ressourcerie des biscottes, de l'emploi et du réemploi

Rejoignez l’aventure entrepreneuriale et solidaire de la Ressourcerie des Biscottes !

Vous avez le goût du défi, l’envie d’apporter votre contribution à une aventure humaine à forte valeur ajoutée sociale et environnementale ? C’est le moment de postuler ! La Ressourcerie des Biscottes ouvre 3 postes à recrutement (hors parcours d’insertion) :

Encadrant.e technique, pédagogique et social.e, co-responsable de la réception des dons et de la vente en magasin (H/F) – temps plein, CDD avec perspective de CDI >> cliquez pour consulter l’offre.

Encadrant.e technique, pédagogique et social.e, responsable de la collecte et des débarras (H/F) – temps plein, CDD avec perspective de CDI >> cliquez pour consulter l’offre.

Comptable unique (H/F) – temps plein, CDI >> cliquez pour consulter l’offre.