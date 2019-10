Laisser son enfant enfant grandir : "Quitte ton pays !"

Pas facile de laisser grandir son enfant. On a souvent envie de le couver, de le protéger et pourtant éduquer c'est aussi quitter. Il faut couper le cordon comme on le dit ! Michel Bronstun nous en dit plus ne se basant sur le chapitre 12 de la Génèse et cette demande du Seigneur à Abraham : "Quitte ton pays!"