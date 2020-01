Le biscuit de savoie

Le terme moderne de biscuit remonte au milieu du XVIème siècle, alors qu’au Moyen Age, on disait biscuit (cuit deux fois). D’abord, on désigna ainsi le pain cuit et recuit que fabriquaient les couvents pour le distribuer aux pauvres gens ou aux pèlerins qui l’emportaient avec eux. Ensuite, vient l’idée de fabriquer des petites galettes cuites des deux côtés, dures comme des cailloux, mais de très bonne conservation. Ce sont l’ancêtre de nos bis-cottes. Ces petites galettes étaient fort appréciées, par leusr petites tailles et leur bonne conservation, par les marins et les soldats qui ne partent jamais sans emporter des biscuits.