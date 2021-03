Le bonheur est dans l'open-space, enquête dans l'obscure et un réfrigirateur

En voilà un sacré mélange ce mercredi dans Comme Un Midi !



Démarrons avec une belle initiaitve venue de Laval, avec un food-truck pas comme les autres, qui s'engage et qui régale.



Un baby-foot, des fruits bio et des canapés suffisent-ils à rendre les salariés heureux ? Rien n'est moins sûr, si nous suivons les explications de Sébastien Vaumoron.



Un univers d'horreur-fantastique pour les amateurs de sensations fortes, en jeu de plateau, que nous partagent Trévor Corbion et l'association Akiltoor.



Enfin, le mot du jour pour tendre vers le zéro déchet : ranger. En commençant par le frigo. Les détails de Solène et Marielle, du Fenouil Biocoop.