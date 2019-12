Le coaching solidaire vous connaissez ?

Dans le cadre de sa mission de promotion du coaching et pour donner du sens à sa dimension sociale et humaniste, l’EMCC France a développé, dès sa création, le Coaching Solidaire EMCC France.



Objectifs :



Ouvrir l’accès au coaching à des personnes qui n’en ont pas les moyens, souvent les plus fragilisés, faire connaître par ce biais le coaching au plus grand nombre,

Démocratiser le coaching comme outil de réinsertion et de remobilisation sociale

Impliquer les coachs adhérents, sous certaines conditions (voir lettre aux coachs solidaires), dans une démarche participative, bénévole et sociétale,

Les coachs solidaires de l’EMCC France sont des professionnels aguerris, supervisés par des « superviseurs solidaires bénévoles » qui animent des sessions collectives.