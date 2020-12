Le confort de l’autruche

Martine Magnin évoque le récit de son parcours de petite fille entourée d’une mère et d’une grand-mère engluées dans leurs mensonges, leur passivité et leur confort organisé. Outre les agissements du prédateur, elle décrit la malfaisance familiale et affective tacite dans laquelle elle a grandi... Pour Martine Magnin, tout vaut mieux que le silence !