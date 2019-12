Le contrôle et le suivi des personnes condamnées par la Justice

Contrairement à ce que l’on peut penser, les personnes condamnée par la Justice ne sont pas laissées seules face à leur situation. Leur situation bénéficie d’un contrôle et d’un suivi afin notamment de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes condamnées. Pour nous en parler Antoine MICHAUT Directeur Fonctionnel du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de la Moselle.