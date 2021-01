Le début du XXe siècle fut marqué par les guerres et les restrictions

Les viennoiseries et les brioches disparurent des étales et les professionnels s’appliquèrent à confectionner des gâteaux sans farine.

La meringue devint le produit phare et trouva ainsi beaucoup d’adeptes.

En tant que profession, la pâtisserie se trouve encadrée, d’un côté par la boulangerie, qui fait toutes sortes de gâteaux en dehors même de la galette des rois, de l’autre par la charcuterie, qui produit les friands et nombre de pâtés et articles analogues.