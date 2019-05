Le défenseur des droits en Drôme Ardèche - 17 juin 2019 à 11:08

Le lundi à 11h08 et 19h30

Chaque semaine les délégués du défenseur des droits d’Ardèche et de Drôme viendront présenter leurs actions concrètes pour la défense du citoyen. Sous l’autorité du défenseur des droits, ils tiennent des permanences dans les départements de France pour aider les citoyens, notamment dans les litiges qui les opposent à l’administration ; ils apportent également leurs concours dans les situations de discriminations ainsi que la défense des enfants. Les délégués de Drôme et d’Ardèche viendront assurer une permanence supplémentaire au micro de RCF le mercredi à 11h05 et 19h30.