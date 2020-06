Et croyez-le ou non, il est le fruit d'un pur hasard ! Un jour de foule dans la boulangerie des Crozon à Douarnenez, il n'y eut plus rien à vendre. Mais, afin de satisfaire ses clients, le boulanger Yves-René Scordia se lance dans la fabrication d'un gâteau avec ce qui lui reste sous la main : du beurre, du sucre et de la pâte à pain. Le Kouign-amann est né ! Déjà délicieux, il se verra amélioré grâce à un savant pliage de la pâte lui donnant un aspect feuilleté qu'on lui connait aujourd'hui.