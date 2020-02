« Moka » désigne en fait, avant même de parler de l’entremet, un port d’où l’on exportait le grain vert de du café originaire du Yemen. Mais lorsque l’on parle de pâtisserie, le Moka désigne ce gâteau généralement rond, composé de couches de génoise et de crème au beurre, appelée la crème Quillet parfumée au café et dont les bords sont garnis d’amandes effilées et torréfiées. Le Moka aurait été inventé en 1857 par Guignard, un pâtissier de la rue de Buci à Paris.