Le Musée du Monde Sapeur Pompier de Thiers

Camions, lances à incendie, combinaisons de protection et casques de toutes sortes. Voilà ce que vous pourrez découvrir au Centre Historique du Monde Sapeur Pompier de Thiers. Le site a ouvert ses portes à l'été 2019. On peut y voir une collection de plus de 50 000 pièces de toutes les époques et venue du monde entier. Thomas Loret de RCF Puy-de-Dôme nous fait visiter ce musée.