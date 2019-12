Le parrainage d'enfants avec Enfants du Mékong

Grace à votre parrainage, 60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi accéder à l'éducation. Enfants du Mékong soutient la construction d'une centaine de projets de développement par an (écoles, puits...) et gère 10 centres et 78 foyers.



Nous parlons de cette association dans 1001 projets avec son délégué pour le Maine et Loire : Jérôme Decaux.