Le potentiel caché de votre ado, Par Nathalie Anton

Nathalie Anton a dirigé pendant quatre ans un programme destiné au bien-être des élèves au Lycée français de New York. Enseignante depuis 20 ans, elle est également psychologue. Elle évoque avec Ingrid van den Peereboom l’importance pour les jeunes de savoir nommer leurs émotions et de développer empathie et autonomie, afin de faire des choix responsables et de tisser des relations saines.