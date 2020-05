Le projet commun. Que peut-il être et en quoi peut-il nourrir notre couple ?

Se laisser simplement porter par la magie de l’amour porte ses fruits les premières années de la vie mais ensuite, les aléas de la vie demandent que le couple garde le cap,Il lui faut un capitaine et un cap à suivre sinon, il part à la dérive et se perd . Dans un couple chaque partenaire est co-capitaine et chacun ajoute sa pierre à l’édifice.