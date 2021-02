Le récit du cheval de Troie

Ulysse a quitté Calypso et s’est embarqué pour l’île de Phéacie. Mais Poséïdon s’est aperçu que le héros avait quitté sa prison et décidant de lui compliquer la tâche, a déchainé une tempête. C’est la déesse Athéna qui est venu en aide au naufragé pour lui permettre d’accoster sur l’île des Phéaciens où règne le roi Alcinoos et sa fille Nausicaa. C’est elle qu’Ulysse a rencontré en premier sur la plage, lui demandant secours.