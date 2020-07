Le sommeil du tout-petit et son accompagnement parental

Ingrid Bayot est une sage-femme belge vivant au Québec, auteure et formatrice en allaitement et périnatalité, détentrice d’un diplôme universitaire en lactation humaine et allaitement maternel de la Faculté de Médecine de Grenoble et chargée de cours à l’Université du Québec à Trois Rivières en Pratique Sage-Femme. Auteure des livres Parents futés, bébé ravi et Le 4ème trimestre de la grossesse, elle nous parle du sommeil du tout-petit et de l’accompagnement que les professionnels peuvent offrir aux parents à ce sujet.