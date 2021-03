Le sommeil et nos jeunes

Le lien entre le sommeil est la santé physique, mentale et scolaire n'est plus à prouver. Beaucoup de consultations médicales et psychologiques y font référence. Dorothée Ostrowki, thérapeute en EFT et praticienne en réflexes archaïques nous explique ce qui peut se cacher derrière un trouble. Elle nous donne des pistes concrètes et des solutions.