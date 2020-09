Le Zéro Déchet avec la Famille presque Zéro Déchet

Réduire ses déchets pour la planète, pour sa santé, pour le porte-monnaie, c’est le moment ! Mais comment s’y prendre ? En marchant dans les pas de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret et de leurs enfants, Mali et Dia, qui cheminent ensemble depuis plusieurs années avec leur projet de vie presque zéro déchet. Bénédicte Moret nous parle de leurs ouvrages et plus particulièrement du guide Famille presque Zero Dechet, paru en 2016 aux éditions Thierry Souccar,