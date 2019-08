Les amis du petit Anjou

L'association a pour but d'assurer la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur, auprès du public, du patrimoine concernant le chemin de fer d'intérêt

local de l'Anjou, dit "Petit Anjou", et, secondairement, les chemins de fer à voie d'un mètre.

Elle a également pour vocation de préserver et de transmettre l'histoire et le souvenir du patrimoine ferroviaire angevin. Enfin, l'association a pour but de regrouper tous ceux et celles qui œuvrent pour atteindre ces objectifs.