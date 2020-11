Au Moyen Age, les « aphotécarii », terme regroupant les apothicaires et les épiciers. étaient également des confiseurs. En cette période, les produits sucrés étaient associés à des médicaments et donc prescrits aux malades. Au Moyen ge, apothicaires et épiciers vendent le même type de produits : des plantes, des épices et notamment du sucre, considéré comme un remède plus qu'un aliment. Cette nouvelle denrée qu’est le sucre, était rare et chère, et sa consommation assez rare et réservée aux classes élevées.