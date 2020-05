" Les Aristochats " de Tom McGowan et Tom Rowe, 3ème partie

Dans le Paris du début du 20 ème siècle, la richissime Madame de Bonnefamille décide de léguer toute sa fortune à ses chats : Duchesse et ses trois chatons, Marie, Toulouse et Berlioz. Mais le testament comporte une clause bien dangereuse : après la mort des matous, la fortune de Madame se doit de retourner à son maître d'hôtel, Edgar. C'en est assez pour ce dernier qui ne poursuit désormais qu'une seule idée : éliminer les chats, seuls obstacles à la richesse !



Suite et fin de ce classique de chez Disney.