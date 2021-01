Les bières sarthoises se renouvellent en 2021

Il y aura un goût de neuf dans les chopes et les bouteilles cette année.* Les brasseurs innovent, repensent leurs gammes et font des expériences. À quoi s'attendre pour les amateurs de malte et de houblon ?

Les explications de Julien DERENNE, du Local à Bières,à Arnage.



Il y a toujours de quoi faire au jardin et les techniques ne manquent pas pour cultiver même pendant l'hiver.

Découvrez les avec Yves BAUDOUIN, des Jardins de Vaujoubert.



Egalement dans Comme un Midi : l'engagement des élèves du lycée Notre-Dame salué par TARMAC, et des amitiés variées et colorées pour Bérengère Melot !



*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.