Les cahiers de vacances

Ce soir Envie d’avenir aborde un sujet qui va bientôt être d’actualité pour parents et enfants : les devoirs de vacances. Ils ne manquent pas de poser parfois quelques désagréments et de perturber la vie familiale. Avec Fabienne RAMOND, coach et auteure d’ouvrages pédagogiques et littéraires …les devoirs de vacances.