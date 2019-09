Les écrans ça craint ?

Téléphones, tablettes, ordinateurs, télévisions,… les supports sont multiples et nous avons parfois l’impression que nos enfants passent de l’un à l’autre sans prendre du temps pour discuter, jouer, lire…

Et ce n’est pas qu’une impression : les jeunes âgés de 11 à 14 ans passent en moyenne deux heures par jour devant la télévision et cinquante minutes devant un ordinateur.

81% des 13-19 possèdent leur propre Smartphone et l’utilisent majoritairement pour regarder des vidéos et aller sur des réseaux sociaux.

Et nous ? ou en sommes-nous de notre utilisation des écrans ?