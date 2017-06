Les "Familles de vacances" permettent Ã  des enfants de changer d'air en Ã©tÃ©

De nombreuses associations proposent à des familles d’accueillir un enfant qui n’a pas la chance de partir en vacances: lui offrir une page de dépaysement, de détente, de loisirs et d’échanges. Parmi elles, le Secours populaire et son dispositif Famille de vacances. "Pouvoir partir, même quelques jours c’est pouvoir revenir plus fort", explique Dominique Desarthe, du Secours populaire.



Famille de vacances

Un dispositif qui a fait ses preuves. Depuis les années 70, le Secours populaire propose des séjours de deux à trois semaines au sein d'une famille pendant les vacances. Les "Familles de vacances", ne sont pas des familles de substition, et le dispositif n'est pas celui des familles d'accueil au sens où on l'entend habituellement.



Changer d'air

Les enfants qui bénéficient de ce dispositif sont issus de familles qui n'ont pas les moyens financiers de partir en vacances. Au sein d'un foyer, ils découvrent de nouvelles activités, font de nouvelles rencontres et sortent de leur quotidien. C'est aussi une façon de s’ouvrir à d’autres modes de vie.