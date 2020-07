Les fleurs de courgettes en Tempura

Les Fleurs de courgette en tempura





Tempura :



Farine 0,050 kg

Fécule de Maïs 0,050 kg

Eau glacée 0,150 kg

Oeuf 1 pièce

Curcuma poudre 0,010 kg



Mélanger l’oeuf avec la farine et la fécule de maïs.

Ajouter peu à peu l’eau glacée

Garder la préparation au frais



Fleurs de courgette :



Retirer le pistille, rincer les fleursSi il s’agit de fleurs mâles, inciser la fleur afin de l’ouvrir

Si il s’agit de fleurs femelles, inciser la courgette

Tremper délicatement dans le mélange à tempura, égoutter l’excédent et frire à 180°c

Egoutter sur un papier, saler légèrement



Sauce aigrelette :



Crème fraiche épaisse

Vinaigre de framboise

Sel et poivre



Travailler la crème épaisse avec un bon vinaigre de framboise et assaisonner de sel et poivre