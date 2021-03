Cette semaine, nous répondons à la question de Yves, 4 ans, qui se demande comment on fabrique les fusées et comment elles fonctionnent.

Pour lui répondre, nous avons fait appel à Nicolas BECK, directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine. Isabelle, quant à elle, nous a proposé l'histoire "Mission Mars !" de Delphune CHEDRU aux éditions Hélium.