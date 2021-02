Les loups et la soupe aux pois

Conte traditionnel "L'échaudé" - adaptation de la version de l'album "Le loup et la soupe aux pois cassés" de Françoise Diep et Magali Le Huche aux éditions Didier Jeunesse. 2006.



Un bûcheron vit avec sa femme et leur bébé dans un chalet de bois dans la montagne. L'hiver cette année là est rude. Le froid s'installe et bientôt il n'y a plus de bois pour la cheminée.



L'homme va devoir aller chercher le bois qu'il a coupé durant l'automne, mais pour cela il lui faut traverser la forêt. Et dans la forêt il y a des animaux ! Le bûcheron va aller d'aventure en aventure et pas des moindres !



Qui sera le plus malin dans l'histoire ? Et qui finira par déguster la bonne soupe au pois qui réchauffe si bien des frimâts de l'hiver ? Virgine Loth nous fait vivre cette histoire dans un conte bien de saison !