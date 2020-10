Ah oui, les « oubloyers » et leurs « oublies » : il s’agit en fait de gâteaux faits d’une pâte légère sans levain, une pâte composée de farine, d’œufs et de vin, cuite entre deux fers plats chauffés dans la braise : Une sorte de gaufres plates. ET les « oubloyers » auront également la charge de la fabrication des hosties.