Les pédagogies Freinet : Origines, valeurs et outils POUR TOUS

Sylvain Connac, Bruce Demaugé-Bost, Bernadette Guienne et Isabelle Quimbetz, pédagogues et spécialistes, nous parlent des pédagogies Freinet clairement et simplement. Uniques en leur genre, ces pédagogies émancipatrices, coopératives et non autoritaires favorisent la confiance en soi et la responsabilité. Les techniques Freinet sont fondées sur la création libre : textes, dessins, correspondance interscolaire, imprimerie, journal d’enfants, etc.