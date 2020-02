Les réflexes archaiques

Les réflexes archaïques s’apparentent à des programmes de mouvements automatiques, communs à l’espèce humaine. Ils sont déclenchés par des stimuli sensoriels spécifiques. Leur rôle : protection et survie, connexions cérébrales, intégration sensorielle et développement moteur dans le champ gravitationnel. Leur évolution connaît 3 stades : une phase d’émergence, une phase d’activation et une phase d’intégration. Si cette évolution est entravée, vont s’ensuivre des déficits posturaux, des troubles d’apprentissage et comportementaux. Des techniques permettent aujourd’hui de remédier à la persistance ou au manque de développement des réflexes chez l’enfant ou chez l’adulte. Dorothée Ostrowski, accompagnatrice en réflexes archaïques nous explique cette approche.