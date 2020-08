Les roses poudrées : des belles femmes en croisade

Cette association va vers les personnes atteintes d'un cancer pour entre autre briser l'isolement.



Pourquoi organiser des Journées Roses Poudrées ; maquillage, coiffage et shooting photo pour :

1) retrouver une belle image de soi, une bonne estime de soi,

2) briser l'isolement en milieu rural ou dans de petites villes,

3) échanger autour de son vécu, des trucs et astuces pour pallier aux effets secondaires.



Il est également possible d'organiser des temps de découverte des soins de supports.



Une exposition existe aussi qui peut être mise à disposition si vous souhaitez la recevoir.