Les sorties de la semaine du 15 au 22 janvier 2019

Le Théâtre du Torrent est de retour à Chavanod avec "Le cercle des illusionnistes" une pièce écrite par Alexis Michalik, auteur surdoué et primé, et mise en scène par Béatrice Croquet. 7 acteurs survoltés pour incarner 35 personnages au fil des siècles... C'est l'un des coups de cœur de Clotilde Margottin dans l'agenda des manifestations de notre région. Retrouvez sa sélection chaque mercredi à 12h15 et 19h15.