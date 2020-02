Les sorties de la semaine du 26 février au 4 mars 2019

Maud Ankaoua, écrivaine à succès est à Rumilly, Chamonix, Ville-la-Grand, et Annecy, du jeudi 27 au samedi 29 février, pour des conférences et des dédicaces de ses livres "Kilomètre zéro" et "Respire". C'est l'un des coups de cœur de Clotilde Margottin dans l'agenda des manifestations de notre région. Retrouvez sa sélection chaque mercredi à 12h15 et 19h15.