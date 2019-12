Les sorties de la semaine du 4 au 11 décembre 2019

Vous allez rire avec "La buvette, le tracteur et le curé", la nouvelle tragédie burlesque et rurale de Serge Papagalli, donnée ce vendredi 6 décembre à Faverges. C'est l'un des coups de cœur de Clotilde Margottin dans l'agenda des manifestations de notre région. Retrouvez sa sélection chaque mercredi à 12h15 et 19h15.